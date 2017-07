Uheldig paraglider reddet fra fjeldtop

Paraglideren i 50 års alderen var så uheldig at komme til skade med sit ene ben, at han ikke selv kunne komme ned fra Alanngorsuaq fjeldet, der ligger cirka fire kilometer øst for centrum af Sisimiut.

ATVere måtte give op

Sundhedsvæsenet rekvirerede brandvæsenet til at få manden ned, men beredskabschef Ole Kreutzmann oplyser til Sermitsiaq.AG, at der var for langt op til, at hans folk kunne hjælpe den uheldige paraglider til sygehuset.

- Vi brugte ATVer til at komme så langt som overhovedet muligt. Men vi kunne konstatere, at manden lå så langt fra vore køretøjer, at det var umuligt at få ham ned, oplyser beredskabschefen.

Helikopter rekvireret

I samråd med sundhedsvæsenets læge blev man enige om at rekvirere en Lynx-helikopter fra skibet Vædderen, som i disse dage ligger i havnen i Sisimiut.

Den kunne hurtigt få manden ned fra fjeldtoppen og bragt på sygehuset i Sisimiut, hvor han fik den nødvendige behandling.

Den uheldige paraglider var sammen med en lille gruppe paraglidere, som selv fandt ned fra fjeldtoppen.