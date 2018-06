Uforklarligt: Færre valgte kystskibet

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 11. juni 2018 - 17:00

Sarfaq Ittuk, der sejler mellem Qaqortoq og Ilulissat, måtte efter et par års fremgang opleve et passagerdyk sidste år på knap 12 procent, hvilket svarer til 2.603 passagerer.

Intet mønster

- Det er uforklarligt. Vi kan ikke se noget mønster, der skulle indikere, hvorfor vi tabte passagerer sidste år, oplyser direktør for selskabet, Aviâja Lyberth Lennert til Sermitsiaq.AG.

Hun påpeger, at 2016 var et ekstremt godt år med 22.218 passagerer mod sidste års 19.615. I 2015 var man oppe på 21.568 passagerer.

Den gode nyhed

Den gode nyhed er imidlertid, at kystrutedirektøren kan se, at antallet af bookinger i år er steget markant i forhold til samme tidspunkt sidste år.

- Vi er jo ramt af begrænset plads. Sarfaq Ittuk kan nu en gang kun tage de passagerer, den er bygget til. Derfor er det vigtigt og meget positivt, at vi oplever, at turisterne udvider deres tilstedeværelse uden for højsæsonen. Turisterne er her tidligere og senere omkring sommeren, fortæller direktøren for Arctic Umiaq Line, der er en del af Royal Arctic Line.