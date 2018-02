Uffe Ellemann: - Brug penge på rigsfællesskabet

Uffe Ellemann-Jensen er blevet 76 år, og har netop udgivet sin biografi 'Som blad i høst'. Her har han afsat et helt kapitel til Grønland.

Den aktuelle løsrivelsestrang er han ikke begejstret for. For at dæmpe den kræves blandt andet større danske investeringer i Grønland, vurderer han.

- Hvis Danmark trækker sig tilbage eller bliver skubbet ud af Rigsfællesskabet, står der flere andre parate til at rykke ind i det magtpolitiske tomrum. Først og fremmest USA, Kina og Rusland, skriver Uffe Ellemann-Jensen.

- Det er vigtigt, at Grønland ikke kommer i klemme i en global konflikt. Det undgås bedst ved, at Danmark opretholder Rigsfællesskabet og vel at mærke gør det på en måde, som giver mening i grønlændernes hverdag. Det koster Danmark nogle penge. Men det fordrer også interesse og forståel- se, konkluderer han.

Du kan læse mere om Uffe Ellemann-Jensen bog i det seneste nummer af AG: