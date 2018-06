Ufaglærte videreuddannet til sundhedshjælpere og støttepersoner

Redaktionen Fredag, 29. juni 2018 - 13:08

Onsdag fik 11 nye sundhedshjælpere og 2 støttepersoner overrakt deres uddannelsesbevis, og det blev fejret med en festlig afslutning på Peqqissaanermik Ilinniarfik.

De uddannede er alle fra Nuuk og har gennemført et modulopbygget uddannelsesforløb på 39 uger.



Det er et projekt, hvor Departementet for Arbejdsmarked, Departementet for Uddannelse, Kommuneqarfik Sermersooq og Peqqissaanermik Ilinniarfik har samarbejdet om, at sikre uddannelsesforløb for ufaglærte.

Ufaglærte i ældreområdet eller handicapområdet har kunnet optages på uddannelsen, såfremt de opfyldte nogle bestemte krav i forhold til de kompetencer, som de har erhvervet som ufaglærte.

Under hele forløbet, har de været ansat i Kommuneqarfik Sermersooq, fortæller forstander Lisa Ezekiassen.

Peqqissaanermik Ilinniarfik håber på, at det fremover bliver et uddannelsestilbud til ansatte i ældreområdet eller handicapområdet, som opfylder kravene at søge optagelse på det modulopbyggede forløb.