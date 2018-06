Uenighed om Nuuks nye vartegn

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 28. juni 2018 - 11:25

I et kommuneplantillæg, som blev vedtaget forleden af kommunalbestyrelsen, fremgår det, at Kalaallit Airports har afgivet en lang række høringssvar, der vedrører området for den nye lufthavn.

Strid om et punkt

Lufthavnsselskabet forlangte, at et punkt om arkitektur og landskabsbearbejdning helt udgik eller blev ændret, ”da bygherre ikke vil udføre omtalte bearbejdning”, fremgår det af høringssvaret.

Kommunen har krævet følgende:

- En forøgelse af længden på landingsbanen fra 950 til 2200 meter vil kræve betydelig udsprængning og opfyldning af arealet. De landskabelige ændringer har potentiale til at blive Nuuks nye vartegn, og derfor forventer Kommuneqarfik Sermersooq en klar stillingtagen til hele lufthavnsanlæggets arkitektoniske udformning, ikke mindst hvordan det møder og forholder sig til sin bynære kontekst, står der i kommuneplantillægget, som Kalaallit Airports ikke kan støtte.

Lysstemning efterlyses

Videre står der om kravene til det nye vartegn:

- Derfor skal der arbejdes for, at lufthavnen inkorporeres bedst muligt i det eksisterende bybillede. I særdeleshed, at oplevelsen af byen især i aften- og nattestemningen styrkes mest muligt. Et eksempel her kunne være at udnytte landingsbanens størrelse, placering og en spændende lyssætning til at skabe en identitetsskabende struktur der kan bidrage og styrke Nuuks image som en moderne arktisk hovedstad – hvor moderne mennesker, strukturer, byliv og den arktiske natur mødes og blandes, fremgår det af kommuneplantillægget.

Af referatet fra det seneste kommunalbestyrelsesmøde fremgår det, at forvaltningen ikke har til sinds at følge lufthavnsselskabets ønsker på dette punkt.

- Forvaltningen beholder teksten, da det er kommunens forhåbning, at lufthavnens aktører også har en ambition om at udføre et bygværk, der får en positiv virkning på det fysiske miljø, lyder afgørelsen.

En øjebæ?

I debatten om den nye lufthavn har der fra flere borgere lydt bekymringer om, at landingsbanen vil skabe en grim mur mellem byen og Malene-fjeldet.