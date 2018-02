Uefa snævrer CL-nåleøjet ind for de små fodboldlande

Nukappiaaluk Hansen Tirsdag, 27. februar 2018 - 13:01

Fodboldklubber fra de største fodboldnationer i Europa får fra efteråret nemmere adgang til gruppespillet i Champions League.

Det sker på bekostning af klubberne i mindre lande som Danmark.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har tirsdag vedtaget en række ændringer, der træder i kraft fra den kommende sæson.

Hele 26 af de 32 deltagende hold i gruppespillet vil allerede være fundet, når kvalifikationen skydes i gang.

Der er typisk i kvalifikationen, at det danske mesterhold skal forsøge at spille sig ind i det økonomisk lukrative gruppespil.

De seneste to sæsoner har FC København både med succes og mindre held deltaget i den såkaldte Champions Route, hvor mesterholdene fra de mindre lande har kæmpet om fem pladser i gruppespillet.

Fra næste sæson skæres antallet af pladser i gruppespillet via Champions Route ned til fire, så det står klart, at nåleøjet snævres ind for det kommende danske mesterhold.

Vejen til gruppespillet gennem den såkaldte League Route skæres ned fra fem til to pladser.

Uefa belønner til gengæld de største ligaer med flere garanterede pladser i gruppespillet.

De fire højest rangerede lande - i øjeblikket England, Tyskland, Spanien og Italien - får automatisk fire hold med i gruppespillet. Hidtil har blot tre pladser været garanterede, mens nummer fire har fået en plads i kvalifikationen - i den såkaldte League Route.

Frankrig og Rusland, der i øjeblikket er nummer fem og seks på Uefa's rangliste, får hver to hold med i gruppespillet.

Mesterholdene fra landene, der rangerer fra syv til ti - Portugal, Ukraine, Belgien og Tyrkiet - er også direkte kvalificeret til gruppespillet.

Derudover er den kommende Champions League-mester sikret en plads i gruppespillet fra næste sæson, og det samme gør sig gældende for den kommende vinder af Europa League.

Kamptidspunkterne i Champions League ændres også fra klokken 20.45 til 18.55 og 21.00 fra efteråret.

