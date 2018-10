Udviklingsmuligheder for eksklusive turister

redaktionen Søndag, 21. oktober 2018 - 13:06

Karl Davidsen fra Maniitsoq har et par koncessioner til sportsfiskeri i ørredelve i Kangia ved Napasoq samt Amitsuarsuk, der også er ligger ved Napasoq, der gælder frem til 2023 med mulighed for forlængelse, skriver Sermitsiaq.

Her er han i gang med at opbygge turismeerhverv med lystfiskeri efter ørreder som et eksklusivt turismeprodukt.

Denne sæson har været hans første officielle sæson med i alt 90 lystfiskerturister, hvor en gruppe ikke kunne komme frem alligevel på grund af infrastruktur forhold, der krævede omvej.

Over 100 turister

- En gruppe amerikanere fra Seattle bakkede ud i sidste øjeblik, da de ikke længere kunne rejse ind via Island og skulle via Danmark. Det ville betyde alt for meget rejsetid for dem. Det er ærgerligt, at vi ikke har direkte flyforbindelser til Canada, for vi modtager generelt flere interesserede henvendelser fra Amerika. Fra den type turister, der gerne vil lægge flere penge på oplevelser og service, siger direktør i Arctic Wildlife Adventures Karl Davidsen.

Selvom han først fik sine koncessioner til sportsfiskeri i ørredelevene ved Napasoq i år, lavede han allerede et forsøg med at have turister med på Kangia sidste år, hvor der i løbet af sommeren kom 100 gæster.

