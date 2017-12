Udvikling til glæde for lokalbefolkningen

Spidserne af det det politiske liv i Grønland var talstærkt repræsenteret ved den konference om FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling, som blev holdt i København i dag.

Naalakkersuisut har sendt hele syv medlemmer ligesom borgmestrene Asii Chemnitz Narup og Kiista P. Isaksen var til stedet. Erhvervslivet var repræsenteret ved blandt andre Polar Seafood, Tele-Post og GE.

Det er er hele 17 mål, som FN har opstillet for bæredygtig udvikling, og som flere talere påpegede, så griber målene ind i hinanden.

Når målene skal omsættes i Arktis, så gælder det ikke mindst om, at de skal fungere for og med lokalbefolkningen. Det understregede udenrigsminister Anders Samuelsen (LA).

- Vi må balancer den økonomiske udvikling med sociale hensyn, hensyn til miljøet men især skal de være til glæde for befolkningerne i Arktis, sagde han.

Også naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, Suka K. Frederiksen (S) understregede nødvendigheden af at inddrage lokalebefolkningen. Især pegede hun på, at den omfattende internationale forskning, der finder sted i Grønland, også skal komme til befolkningen til gode.

Stor konference om bæredygtig udvikling

- Vi hilser naturligvis al den forskning, der foregår i Grønland velkommen. Men informationerne derfra bør i højere grad komme ud til befolkningen.

- Det er for eksempel nyttigt for fangere at høre om tendenserne for dyrene og det territorium, de bevæger sig i. Men ikke alle forstår videnskabeligt sprog eller formålet med forskningen. Vi har et ansvar for at oversætte data og gøre det relevant for lokalbefolkningen.

Også ved en efterfølgende paneldebat blev emnet drøftet. Mødeleder Martin Breum spurgte ind til, hvordan man kan få glæde af de flere hundrede amerikanske forskere, der hvert år kommer ind via Pituffik, og som slet ikke kommer i berøring med det grønlandske samfund.

Verdensmål giver ret til udvikling

Lotte Frank Kierkegaard fra CSR Greenland erkendte, at det kan blive meget svært, at få dem i tale.

- Vi må forsøge at række hånden ud til dem for på den måde at skabe en dialog, sagde hun.

- Men må jo også overveje, om man kan stille som krav, at de skal formidle deres viden til det grønlandske samfund.