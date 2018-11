Udvalg: Vi erkender personalemangel

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 08. november 2018 - 12:42

Kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq erkender, at daginstitutioner i kommunen mangler personale til at passe børnene. Når vuggestuerne og børnehaverne mangler personale, så betyder det at den pædagogiske udvikling for børnene må lægges væk, og daginstitutionerne må bruge kræfter på at finde nok folk – ufaglært folk – til at arbejde som vikarer.

- Vi kan genkende problemet. Og vi kan forstå forældrenes frustration, da problemet har stået på i en længere periode, siger Henrik Rachlev (IA), formand for udvalget for Børn og Skole i Kommuneqarfik Sermersooq.

Alle stemmer skal høres

Han oplyser, at forvaltningen er i gang med at holde møder med forældrene, med henblik på at finde holdbare løsninger på personalemangelen. Endvidere er forældregruppen i dialog med NPK Nuuk, som er Nuuks afdeling for Pædagogernes forening.

- Kommunen vil tage kontakt til pædagogernes lokalforening i Nuuk, for at høre deres konkrete forslag til hvordan vi sammen kan løse problemet. Alle parter bør høres før en gennemgribende tiltag for at løse problemet, siger Henrik Rachlev.

Tidligere i denne uge har forældregruppen klaget til kommunen om personalemangelen. En af forældrene, Trine Chemnitz, er glad for at både politikerne og kommunen har taget arbejdstøjet på. Hun pointerer dog at der skal mere til end bare gode ord.

- Det er rigtig godt at det vil gøre noget, det er jo deres opgave. Men det har jo lige præcis ingen kompetence til at hæve lønnen for eksempel, så der skal mere og andre til at løse problemet, siger Trine Chemnitz på vegne af forældregruppen i Nuuk.

Mere nyt senere

Udvalg for Børn og Skole gør opmærksom på, at der er kommende dialog med NPK, for dertil at få konkrete forslag til løsninger. Han lover, at kommunen vil komme med yderligere oplysninger, efter møder.

- Den lave løn har jo været problemet i al den tid. Vi vil derfor kontakte NPK og høre, hvad det er, der forhindrer pædagogerne i at arbejde i daginstitutioner.