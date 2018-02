Udstilling fletter traditioner fra Grønland og Alaska sammen

Den ene er fra Grønland, den anden har grønlandsk-danske rødder og den tredje er fra Alaska. Sammen har Jessie Kleemann, Nanna Anike Nikolajsen og Sonya Kelliher-Combs skabt en udstilling til Nordatlantens Brygge i København, der skal væve eller flette de fælles historier sammen.

- En tråd strækker sig fra den ene arktiske kyst til den anden, idet en hånd trækker perler over og under havene, dykker ned under sprogene og trækker dem ind i et mønster til et rytmisk beat, hedder det i præsentationen af udstillingen.

På udstillingen kan man se billeder, relieffer og installationer, der blander så forskellige materialer som eksempelvis fårehud og hår, akryl og tråd – og en masse perler.

- Værkerne repræsenter selvstændige og originale udtryk, og de lader sig ikke indfange i den traditionelle klassifikation af kunstdiscipliner. De bygger på traditioner, som definerer en kultur, samtidig med at de integrerer et nutidigt blik på kunstneren og verden, sagde direktør på Nordatlantens Brygge, Karin Elsbudóttir ved åbningen af udstillingen.

- De kan karakteriseres som på én gang hjemlige og industrielle, feminine og maskuline, organiske og syntetiske, og de er et stærkt bud på samtidskunst med afsæt i den traditionelle inuitkultur i Alaska og Grønland

Søndag den 11. marts klokken 15 kan viser Jessie Kleemann selv rundt og fortæller om værkerne.

Udstillingen kan ses frem til 13. maj.