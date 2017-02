Udspil: Øget trivsel og tryghed på elevhjemmene

Det halter nemlig med trivslen på de grønlandske elevhjem, fastslår Naalakkersuisoq for Uddannelse, Doris Jakobsen i en pressemeddelelse.

To rapporter

Hun henviser til Børnetalsmandens rapport fra Tasiilaq og Redegøresle om Skolehjem, hvori det bliver påpeget, at et markant løft er påtrængende.

- Jeg er - især efter at have læst Børnetalsmandens rapport fra Tasiilaq - dybt bekymret for eleverne og deres trivsel på elevhjemmene. Hvert år må mange bygdeelever forlade deres vante omgivelser, fordi de ikke kan tilbydes skolegang i deres egen bygd. Det ligger mig derfor meget på sinde, at disse elever tilbydes trygge, rare og faste rammer, fysisk såvel som socialt, så de kan vokse op og udvikle sig til harmoniske og selvstændige individer”, udtaler Naalakkersuisoq for Uddannelse Doris Jakobsen ifølge pressemeddelelsen.

Ændringsforslaget vil blive fremsat i efterårssamlingen, oplyser hun.

Samarbejde på tværs

- Det vil blandt andet gøre det muligt for Naalakkersuisut og kommunerne at samarbejde om at opstille en række regler og minimumskrav for elevhjemmene i forhold til de fysiske og pædagogiske rammer samt personalenormeringer. Hensigten er at skabe den ønskede trivsel og tryghed for eleverne, og dermed give dem en bedre skolegang og fremtidsmuligheder, som det formuleres af departementet.