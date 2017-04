Udskiftning i topledelsen i Royal Arctic Line

Økonomidirektørstillingen blev ledig efter at Bent Ole Baunbæk havde sidste arbejdsdag den 20. april.

Uvist af hvilken årsag

Hverken selskabet eller Bent Ole Baunbæk ønsker over for Sermitsiaq.AG at komme nærmere ind på omstændighederne.

- Omstændighederne omkring Bent Ole Baunbæks ophør i virksomheden er et anliggende mellem virksomheden og Bent Ole Baunbæk, som vi ikke ønsker at oplyse om, fremgår det af en mail, som Royal Arctic Line har sendt til Sermitsiaq.AG. Dermed er det uvist, om der er tale om en afskedigelse eller frivillig fratrædelse.

Bent Ole Baunbæk har siddet som økonomidirektør i selskabet i knap syv år.

Jobsøgning i gang

Royal Arctic Line oplyser, at man er i gang med at finde en ny økonomidirektør, og indtil en ny er fundet, refererer økonomiafdelingens ledelse til den administrerende direktør Verner Hammeken.