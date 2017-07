Udsigt til forsinkelser i Birna-sagen

Afhøringen af den 30-årige mand, der står tiltalt for at have dræbt Birna Brjánsdóttir, bliver muligvis udsat.

Det skriver Iceland Monitor.

Efter planen skulle han have været afhørt allerede på den første retsdag, men den afhøring skal muligvis udsættes. Årsagen er, at en retsmedicinsk vurdering fra en tysk ekspert er forsinket.

Hvis denne rapport ikke foreligger på tirsdag, kan det generelt give problemer for tidsplanen i sagen. Anklageren siger, at hun efter weekenden vil kunne komme med en mere præcis tidsplan.

Det ligger dog klart, at den øvrige besætning på Polar Nanoq skal vidne allerede på tirsdag. De er nemlig kun i Island i kort tid, og derfor kan deres afhøring ikke udsættes.

Den 30-årige har siddet varetægtsfængslet siden januar.

Hans fingeraftryk er blevet fundet på Birna Brjánsdóttirs kørekort, ligesom blodspor fra hende blev fundet på hans overtøj. Han indrømmer, at han har samlet den unge pige op i sin udlejningsbil, men nægter at have dræbt hende.