Udsigt til færre job i Kvanefjeld-projekt

Nye forsøg med at adskille et særligt mineral fra malm har været så gode, at GME overvejer at droppe et kemisk værk i forbindelse med Kvanefjeld-projektet. Færre beskæftigede kan blive en realitet.

Det er udskilningen af mineralet Steenstrupin, som Greenland Minerals and Energy og det kinesiske selskab Shenghe har fået langt bedre resultater af, hvor koncentrationen er betydeligt højere.

Udskibning

Det har fået GME til at overveje, at man skal udskibe Steenstrupin-koncentrater i stedet for at etablere et kemisk værk, der producerer halvfabrikata af sjældne jordarter samt uran-yellowcake på stedet.

En ændring af planerne vil have stor betydning for Kvanefjeld-projektet.

Da flere af de sjældne jordarter og mere uran kan trækkes ud i et koncentrat ,vil miljøpåvirkningen kunne være betydeligt mindre. Tailings vil have mindre indhold af uran. Oplukning af mineralerne med syre vil ikke være relevant. Derfor vil der formentlig heller ikke være kemikalier til deponering.

Færre job og mindre værdi

Hvis en mine baserer sig på en koncentratproduktion alene vil det betyde, at anlægsinvesteringer i projektet vil blive langt mindre. Beskæftigelsen vil også blive mindre, og det eksporterede produkt vil desuden have en mindre værdi.

Læs hele artiklen i seneste nummer af Sermitsiaq, som du kan få adgang til via linket herunder: