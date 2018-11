Udsatte børn udløser stor ekstraregning

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 21. november 2018 - 07:22

Kommunalbestyrelsen i hovedstadskommunen blev i går nødsaget til at lave en ekstrabevilling på 20 millioner kroner til børn med særlige behov. Igen i år har man således ikke formået at ramme budgetskiven ordentligt.

En del af pengene går til anbringelser af børn uden for hjemmet. Her har været et merforbrug på 7,5 millioner kroner i forhold til de budgetterede midler. Derudover har der i år været anbragt en håndfuld unge i projektanbringelser, da det i nogle tilfælde har været den bedste løsning. Uden ændringer resten af året løber udgiften op i 11 millioner kroner, oplyser kommunens kommunationsafdeling i en meddelelse.

Svært område at styre

- I min tid som borgmester har vi aldrig sagt nej til ekstrabevillinger til børn og unge, så det gør kommunalbestyrelsen selvfølgelig heller ikke denne gang. Anbringelser af børn uden for hjemmet er et område, der er svær at styre, fordi de er bestemt ved lov, i de tilfælde hvor der er omsorgssvigt af et vist omfang, og hvor øvrige foranstaltningsmuligheder er vurderet utilstrækkelige. Derfor er vi ofte nødt til at finde ekstra penge til området, og det gør vi gerne, siger borgmester Asii Chemnitz Narup (IA).

På handicapområdet har kommunen også været nødsaget til at hæve bevillingen med 20 millioner kroner fordi 2018-budgettet ikke holdt.

Fakta Kommuneqarfik Sermersooq har 44 voksne anbragt på handicapinstitutioner i Danmark og 39 voksne på handicapinstitutioner i Grønland.

Kommunalbestyrelsen besluttede tirsdag at give 4,9 millioner kroner ekstra til anbringelserne i Danmark og knap 15 millioner kroner ekstra til anbringelser i Grønland.

Ud over pengene til børn og voksne handicappede har kommunalbestyrelsen blandt andet også godkendt én million kroner ekstra til ældreområdet og 1.125.000 kroner til det nye lokaludvalg i Nuuk.