Udrensning i Demokraternes vigtigste afdeling

Den hidtidige formand, Tillie Martinussen, har forladt partiet sammen med et andet bestytrelsesmedlem Nivi Frenderup-Strunz. Ifølge KNR kan de ikke længere støtte den måde, som partiet kører på.

Ny bestyrelse valgt

På en generalforsamling lørdag blev en helt ny bestyrelse valgt ind i regionsafdelingen med Anna Wangenheim som ny formand, Henrik Thomsen næstformand, kasserer Karen Lynge og medlemmerne Rasmus Dalgaard Andersen og Randi Vester Evaldsen, som også er partiets landsformand.

I en pressemeddelelse, som partiet udsendte lørdag aften fremgår det, at hovedbestyrelsen blev nødsaget til at indkalde til en generalforsamling med den begrundelse, at ”regionsafdelingen Sermersooq Vest desværre har været meget stille siden kommunalvalget”.

- Alle ved, at der skal være valg til Inatsisartut i 2018. Derfor er det særdeles vigtigt, at Demokraternes regionsafdelinger er klar til at knokle for at skaffe kandidater og aktive medlemmer med henblik på at få et succesrigt valg, fremgår det af pressemeddelelsen.

Ny formand er optimistisk

- Jeg glæder mig til at komme i gang med det arbejde som rummer så mange muligheder for forandring til det bedre, jeg ved der er stort potentiale i afdelingen, der er så mange gode kræfter og kompetencer som skal udnyttes. Jeg tror på det enkelte individ og dennes evne til at udvikle sine ressourcer til gavn for alle i samfundet. Nu ser Demokraatit Sermersooq Vest afdeling fremad og vi skal tydeliggøre vores målsætninger i vores kommune til gavn for borgerne, siger den nye formand Anna Wangenheim.

Ifølge den tidligere formand Tillie Martinussen skyldes udmeldelsen af partiet, at baglandet ikke er blevet hørt i tilstrækkeligt omfang.

- Mit hjerte er rigtig tungt ved udmeldelsen, fordi jeg har været med fra begyndelsen, men jeg kan simpelthen ikke længere støtte den måde som partiet kører på eller den politik, der skifter fra den ene dag til den anden, siger hun til KNR.