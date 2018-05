Udfordringen: Ældrebomben tikker

Redaktionen Onsdag, 16. maj 2018 - 17:27

Den nye koalition står med to enorme udfordringer. Den ene er, at befolkningen ældes. Den anden, at antallet af grønlændere i Danmark vokser.

Det første tema, at der bliver flere gamle og færre erhvervsaktive, afspejles tydeligt i tal fra Grønlands Statistik, som udkom i den forgangne uge. Forskydningerne er ganske vist små, som de vil være fra år til år, men alligevel markante og illustrerer præcist den demografiske udfordring:

Fra april 2017 til april 2018 er antallet af personer på over 65 år vokset med 102. I samme periode er det samlede befolkningstal faldet med to personer.

Ingen plan om reformer

I en række andre lande gennemføres der i disse år reformer, som hæver pensionsalderen. Det sker for at stabilisere arbejdsudbuddet. Den slags er der ikke planer om i Grønland.

Koalitionen er tilsyneladende heller ikke bekymret for, at de mange ældre vil udhule ressourcerne i sundhedsvæsnet. Tværtimod stilles befolkningen i udsigt, at der vil ske en markante forbedringer inden for sektoren.

