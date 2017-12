Udenrigspolitisk krise mellem Færøerne og Danmark

Der stod en stol tom i Eigtveds Pakhus i København, da konferensen begyndte om at implementere FN ́s 17 verdensmål i Arktis.

Kronprins Frederik, udenrigsminister Anders Samulsen og den grønlandske udenrigsminister Suka Frederiksen bød alle velkommen fredag formiddag (1. december).

Men Poul Michelsen, som på vegne af Færøerne var medvært, dukkede ikke op.

- Jeg føler mig uønsket. Jeg har ikke mulighed for at holde en tale, som jeg ville, fordi Danmark skal godkende talen først, siger Poul Michelsen til færøsk radio.

Aftale i Vestnordisk Råds regi

Årsagen til, at Poul Michelsen bliver væk, skal findes i en hensigtserklæring, som Grønland, Færøerne og Island underskrev 31. august i år i forbindelse med Vestnordisk Råds årsmøde.

Poul Michelsen siger i et læserbrev fredag (1. december), at aftalen blandt andet indeholder, hvordan man skal samarbejde om fælles interesser.

Men kort efter aftalen meddelte Udenrigsministeriet, at aftalen ikke er gyldig, fordi den går udover de udenrigsbeføjelser, som Færøerne har.

- For os er der tale en simpel aftale mellem Grønland, Island og os om at arbejde videre med en række sager, som kan gavne os. Ikke en plan om at gå ud over de beføjelser, som vi har, siger Poul Michelsen.

Poul Michelsen siger videre, at Færøerne vil holde aftalen, lige meget hvad Danmark siger.

Ikke værdigt

Formanden for Sambandspartiet, Bárður Nielsen, deltog på konferencen som medlem af lagtingets udenrigsudvalg. Han er alt andet end imponeret af Poul Michelsen.

- Poul Michelsen varetager ikke sine pligter. Fordi dette er en god mulighed for at gøre opmærksom på at vi findes i Arktis. I udenrigspolitik har man ikke venner og fjender, man har interesser. Man må mødes og blive hørt og fortælle om sine interesser. Det mangler i dag, siger Bárður Nielsen.

Også et andet lagtingsmedlem, Kári P. Højgaard (Selvstyrepartiet), der også er præsident for Vestnordisk Råd, er yders kritisk.

- Det er meget uheldigt. Det er en stor konference, hvor folk fra hele verden er samlet. Alle står spørgende. Vi så logoet (landsstyrets logo) på plakaten, og Færøerne havde mulighed for at tale fra første parket. Det kunne næsten ikke have været værre, siger Kári P. Højgaard.

Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra udenrigsminister Anders Samuelsen.