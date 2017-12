Udenrigs- og sikkerhedspolitisk udvalg til orienteringsrejse

Udvalget afsluttede rejsen med deltagelse i højniveau konferencen ”Sustainable Development Goals in the Arctic – Local og Global Perspectives” i Udenrigsministeriet.

Det oplyser Bureau for Inatsisartut i en pressemeddelelse.

Fokus skiftet til vækst

- Interessen for Arktis er stigende. Men hvor interessen før har været koncentreret om, hvad Arktis er, er fokus nu skiftet til hvordan kan vi skabe økonomisk og menneskelig vækst i Arktis. Arktis er mere end blot klimaændringer og smeltende is. Arktis er også erhvervs-og investeringsmuligheder, lyder det fra udvalget.

Arktis er en fredelig region, men det kræver bl.a. også fortsat diplomatisk indsats at bevare Arktis fredeligt.

- Forsvars- og sikkerhedspolitik er ikke hjemtaget. Udvalget finder derfor at det er nødvendigt, at vi selv deltager i debatten og påvirker regeringen og Folketingets prioriteringer af et styrket forsvar i Arktis, skriver udenrigs- og sikkerhedspolitisk udvalget.

Deltagelse i internationale arrangementer

Udvalget kan mærke skiftet i fokus på Arktis og finder det vigtigt, at Grønland er repræsenteret, og deltager aktivt i internationale arrangementer, på politisk niveau – dels for at opsøge viden, og dels for at give input til de øvrige deltagere.

- Udvalget vil opfordre Naalakkersuisut til arbejde for - gerne i samarbejde med Ilisimatusarfik, at flere konferencer eller seminarer om Grønland og Arktis afholdes her i landet. Udvalget vil også gerne deltage i arbejdet, herunder f.eks. som medarrangør.

Tager tid

Internationalt arbejde tager tid, og kræver et vedholdende arbejde for at opnå resultater. Men vi skal væk fra blot at være et spændende objekt for omverden, til i højere grad søge at blive en aktiv medspiller. Derfor er det nødvendigt, at vi samarbejder, og deltager i det internationale arbejde, ikke mindst for at arbejde for, at udviklingen i Arktis er bæredygtig.