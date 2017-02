Uddannelsesforløb for fagpersoner mod vold

De offentlige skal blive bedre til at opspore og gribe ind i sager om vold mod børn.

For Departementet for sociale anliggender, familie, ligestilling og justitsvæsen har igangsat en række uddannelsesforløb for fagpersoner og studerende på særligt social- og sundhedsområdet.

Formålet med uddannelsen er at klæde fagpersoner på til at forebygge, at børn skal vokse op med vold i hjemmet og leve med følgevirkninger efter vold.

Faglige værktøjer

- Bekæmpelse af vold er et samfundsansvar, og som samfund skal vi forholde os til problemet. Tidlige og tværfaglige indsatser er afgørende for at yde den nødvendige hjælp til voldsudsatte og bryde voldspiralen. Derfor er det vigtigt, at fagpersoner har viden og faglige værktøjer til at handle i sager om vold, siger naalakkersuisoq for sociale anliggender, familie, ligestilling og justitsvæsen, Sara Olsvig (IA) i en pressemeddelelse fra selvstyret.

Uddannelsesforløbene er led i implementeringen af Naalakkersuisuts strategi og handlingsplan mod vold 2014-2017 og bygger videre på andre uddannelsesindsatser, blandt andet Projekt Kattunneq, der har til formål at styrke indsatsen mod partnervold gennem erfaringsudveksling og opkvalificering af frivillige på krisecentre.

To uddannelsesbyer

Ifølge selvtyret vil uddannelsesforløbene i første omgang finde sted i Nuuk og Ilulissat, da disse byer blandt andet huser lærer-, sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelser samt Socialpædagogisk Seminarium.

Første uddannelsesforløb starter den 29. marts i Nuuk.

