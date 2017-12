Uddannelse af forsvarere hænger fortsat i en tynd tråd

Det er forsat usikkert om uddannelsen af autoriserede forsvarer kan komme igang næste år. Der er nemlig ikke blevet afsat ekstra midler til uddannelsen på finansloven

Efter planen skulle uddannelsen have været i gang allerede dette efterår, men landsforsvarer Finn Meinel måtte konstatere, at der ikke var afsat midler nok til at uddannelsen kan gennemføres. Budgettet er på 2 millioner kroner, men der mangler hele 6 millioner for at gennemføre den på en måde, så den levet op til justitsministeriets egen bekendtgørelse.

Det ærgrer IAs medlem af Folketinget, Aaja Chemnitz Larsen, at det ikke lykkedes at få de eksta midler med i finansloven.

- Det viser, at man fra dansk side ikke har forstået, hvor alvorligt det her er, siger hun til Sermitsiaq.AG.

Kan findes i pulje

Der er dog stadig en chance for, at pengene kan findes. Der er nemlig med finansloven aftalt et generelt løft af justitsvæsenet i Grønland med 10 millioner om året over det næste fire år. Det vil dog kræve en benhård prioritering at bruge 6 millioner kroner af disse midler på uddannelsen af de autoriserede forsvarere.

Naalakkerssuisut arbejde på et udspil om, hvordan den mener, at de 40 millioner skal prioriteres.

- Det ærgrer mig, hvis vi skal tage beløbet fra de midler, som jeg vil kalde projektmidler. Det betyder, at vi skal tage slagsmålet en gang mere, når den bevilling udløber i 2022, siger Aaja Chemnitz Larsen (IA).

Landsforsvarer Finn Meinel frygter, at vi kan komme til at stå og mangle forsvarer, hvis uddannelsen ikke kan komme i gang næste år.

- Det er ganske alvorligt, at uddannelsen bliver forsinket, da der er et stort behov for nye autoriserede forsvarere, sagde han i november til Sermitsiaq.AG.