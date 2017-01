Ubrugt It-system har kostet millionbeløb

Dermed er regningen indtil videre - blot i licens-omkostninger - røget op i mere end 3,5 mio kr., kan man udlede af et svar fra Naalakkersuisut for fiskeri og fangst Hans Enoksen.

Det er et elektroniske logbogssystem, som kun et relativt begrænset antal grønlandske fiskefartøjer skal anvende, der har kostet et betydeligt beløb, oplyser Hans Enoksen i sit svar til Michael Rosing, medlem af Inatsisartut.

Internationale regler

Grunden til, at Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK) tilbage i 2009 købte systemet for over 1,5 millioner kroner, skyldtes, at der var internationale regler på vej, der skulle lette arbejdet med fangstregistrering etc, når trawlere af en hvis størrelse opererede i fremmede farvande.

- Efter indkøbet af e-logbogssystemet gik arbejdet med at etablere international stander for udveksling af fiskeridata desværre i stå, da de toneangivende lande ikke kunne blive enige, oplyser Hans Enoksen og skriver videre, at ”Grønland derfor har været afventende i implementeringen af e-logbøger”.

Lys forude

Men nu øjner departementet for fiskeri og fangst lys forude, idet fælles internationale standarder ventes at falde på plads i indeværende år, så it-systemet kan implementeres på fartøjerne i andet halvår 2017.

Departementet for fiskeri og fangst mener imidlertid, at millionbeløbet til licens og support igennem de senere år ikke er spildt.

- Da GFLK kun har benyttet e-logbogssystemet i test og der kun i begrænset omfang har gjort brug af support, vil softwareleverandøren tilpasse systemet til de reviderede krav, der følger af vores lovgivning og nye internationale standarder, for den betaling for support, der ikke har været udnyttet, skriver Hans Enoksen.