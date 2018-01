Ubåds-Madsen kræves idømt fængsel på livstid

Anklagemyndigheden har tirsdag rejst tiltale mod ubådsbyggeren Peter Madsen for drabet på den svenske journalist Kim Wall.

Den 47-årige Madsen kræves idømt fængsel på livstid. Samtidig nedlægges der en sekundær påstand om forvaring.

Spørgsmålet om forvaring er blevet forelagt Retslægerådet efter mentalundersøgelse af Peter Madsen, og rådet vurderer, at forvaring på ubestemt tid kan være påkrævet for at undgå ny kriminalitet.

Det er anklagemyndighedens opfattelse, at drabet skete efter forudgående planlægning og forberedelse.

Ifølge anklageskriftet er drabsmåden ukendt, men det kan være sket ved halsoverskæring eller kvælning.

Der er samtidig rejst tiltale for andet seksuelt forhold end samleje af særlig farlig karakter og for partering.

- Der er tale om en meget usædvanlig og ekstremt grov sag, som har haft tragiske følger for Kim Wall og hendes pårørende, siger specialanklager Jakob Buch-Jepsen i en pressemeddelelse.

I anklageskriftet kræver anklagemyndigheden Peter Madsens ubåd konfiskeret med henblik på destruktion.