Tyvstart på landsindsamling - donér nu

Donationer til Nakuusas landsindsamling, som foregår den 3. marts er tyvstartet. Hvis du har en mobiltelefon kan du via SMS sende penge til det gode formål, oplyser foreningen.

I løbet af 2017 vil Nakuusa sætte fokus på et særligt stort og ødelæggende problem i Grønland, nemlig seksuelle overgreb begået mod børn. Og mange indsatser de sidste år har fokuseret på at klæde fagfolk på til at håndtere viden og mistanke om seksuelle overgreb begået mod børn, oplyser foreningen i en pressemeddelelse.

- Nakuusa vil med ny indsats fokusere på at give forældre og nærtstående voksne til barnet redskaber til at håndtere viden og mistanke om seksuelle overgreb. Vi har brug for ethvert bidrag til at lave indsatsen. Alle bidrag tæller, siger projektleder Najaaraq Møller fra Nakuusa.

Sådan gør du

Donér 150 kr: Send en SMS med teksten ”NAKUUSA C” til 1880. Du donerer 150 kr. og har nu chancen for at vinde en Poca 500 GR-jolle med 70 HK Suzuki motor samt udstyr til en værdi af 147.000 kr.

Send en SMS med teksten ”NAKUUSA C” til 1880. Du donerer 150 kr. og har nu chancen for at vinde en Poca 500 GR-jolle med 70 HK Suzuki motor samt udstyr til en værdi af 147.000 kr. Donér 100 kr: Send en SMS med teksten ”NAKUUSA B” til 1880. Du donerer 100 kr. og har nu chancen for at vinde et rejsegavekort til en værdi af 10.000 kr.

Send en SMS med teksten ”NAKUUSA B” til 1880. Du donerer 100 kr. og har nu chancen for at vinde et rejsegavekort til en værdi af 10.000 kr. Donér 50 kr: Send en SMS med teksten ”NAKUUSA A” til 1880. Du donerer 50 kr. og har nu chancen for at vinde en iPad til en værdi af 4295 kr.

Nakuusa oplyser, at man kun kan sende én SMS om dagen og man skal være fyldt 18 år for at deltage.

Direkte tv-transmission

Selve landsindsamlingen transmitteres direkte på KNR-TV fra kl. 20.00 og tre timer frem.

Najaaraq Møller opfordrer også virksomheder til at donere større beløb. Det kan gøres ved at overføre penge til kontonummer: 6471 1493911 og virksomheden skal huske at oplyse navn og/eller firmanavn.