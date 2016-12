Tysk politi har løsladt den mand, der mandag aften blev anholdt - mistænkt for et angreb på et julemarked i Berlin. Det oplyser den tyske anklagemyndighed ifølge nyhedsbureauerne AFP og Reuters.

Ifølge den føderale anklagemyndighed i Tyskland er der er ingen beviser mod manden, som ikke længere opfattes som mistænkt.

12 personer blev dræbt, da en lastbil torpedere julemarkedet. Omkring 50 blev kvæstet.