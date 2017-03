Twitter stopper kilde til hack og spredning af nazisymboler

Twitter meddeler via en talsperson, at mediet har konstateret et problem med flere konti.

Tidligere onsdag har flere medier rapporteret, at konti er blevet hacket, og ukendte personer har spredt blandt andet nazisymboler.

Det drejer sig angiveligt om konti tilhørende chefer og konti relateret til ministerier.

Det amerikanske medie har "lokaliseret kilden, som var begrænset til en tredjeparts app". Man har omgående frataget dette programs adgang, hedder det.

Der er blandt andet blevet udsendt nazisymboler og sætningen "Vi ses 16. april".

Dermed refereres formentlig til folkeafstemningen 16. april i Tyrkiet.

Regeringen ønsker via en folkeafstemning at ændre Tyrkiets forfatning.

Ændringen vil blandt andet betyde, at præsident Recep Tayyip Erdogan kan sidde på posten indtil 2029. Han vil få flere beføjelser.

/ritzau/Reuters