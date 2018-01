Tv-projekt efterlyser grønlandske gyserfortællinger

Projektet har fået navnet Arctic Chills og skal lanceres som en tv-serie i ti afsnit. Hvert afsnit skal produceres i et samarbejde mellem filmfolk fra hele Arktis.

Penge til workshop

- Projektet har modtaget økonomisk støtte fra York University's "Mobilizing Inuit Cultural Heritage"-program, og de penge skal i første omgang bruges på, at filmfolk og historiefortællere fra alle de arktiske egne kan mødes til en workshop i Kautokeino til marts for at udvikle ideer til Arctic Chills, oplyser filmbrancheforeningen i en pressemeddelelse. Kautokeino ligger i Nordnorge.

- Grønlandske filminstruktører, manuskriptforfattere, teaterfolk, skuespillere og historiefortællere er derfor inviteret til senest 1. februar at indsende deres ansøgning, hvis de har lyst til at være med. Arctic Chills dækker udgifter til rejse, kost og logi, fremgår det af pressemeddelelsen.

Kendt samarbejde

Det er anden gang, at Film.gl arbejder sammen med det samiske filminstitut efter projektet Arctic Film Circle, som blev lanceret i 2015, og som har ført tre arktiske kortfilm med sig under den fælles titel, "The Last Walk". Filmene har allerede været vist på talrige internationale filmfestivaler og vundet priser i Los Angeles og Yellowknife. Det grønlandske bidrag til Arctic Film Circle blev skabt af Pipaluk K. Jørgensen og Mikisoq H. Lynge.

Interesserede ansøgere til workshoppen i Nordnorge skal kontakte Film.gl på mailadressen info@film.gl.