Turistoperatør: Vi bliver udkonkurreret af udenlandske selskaber

Ilimanaq-projektet, der i perioden fra 2013 til 2016 blev udført i et trepartssamarbejde mellem World of Greenland, Qaasuitsup Kommunia og Realdania Byg A/S, vakte i starten begejstring og optimiske for indbyggerne i Ilimanaq, skriver Sermitsiaq.

World of Greenland, der er det lokale udflugtsbureau i Ilulissat, stod for opførelsen af de 15 hytter, der nu under navnet Ilimanaq Lodge, tilbyder overnatningsfacliteter for turister, mens Qaasuitsup Kommune sørgede for infrastrukturen, anløbsforhold og sanitet, og endelig var det Realdania Byg A/S, der stod for restauering af fredede bygninger, der nu drives som restaurant af World of Greenland og Topas Travel, der er et dansk rejseselskab.

Frygt for at blive udkonkurreret

Men nu møder projektet hårdt kritik fra Ove Villadsen, der er en lokal grønlandsk turistoperatør. Han mener at være offer for ulige konkurrenceforhold.

- Jeg frygter, at de lokale grønlandske turistoperatører med tiden vil blive udkonkurreret af de store udenlandske selskaber, siger Ove Villadsen fra Ilimanaq, der ejer en mindre turistvirksomhed, hvis enkeltmandsvirksomhed har fået færre kunder, efter Ilimanaq-projektets tilblivelse

