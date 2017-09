Turistmesse blev en stor succes

- Vi er simpelt hen så glade over den respons, vi har fået fra deltagerne. Vi har udelukkende fået positive tilbagemeldinger, fortæller den konstituerede direktør for Visit Greenland, Lykke Geisler Yakaboylu, til Sermitsiaq.AG.

Flyproblemer trak ned

Det eneste i arrangementet, som trak ned, var de 35 deltagere fra Island, der på grund af flyproblemer først landede natten til onsdag i Nuuk. Et problem, som arrangørerne ikke kunne lastes for.

- Vi har sørget for, at de har fået en ekstra oplevelse, da vi har arrangeret en fjordsejlads, som de er ude på i dag, fortæller Visit Greenland-chefen.

Som noget nyt havde man delt konferencen op i tre spor, så deltagerne kunne vælge det emne, som lød mest interessant. Det initiativ har Visit Greenland fået rigtig god respons på.

- Og de mange ture, som deltagerne blev sendt ud på i løbet af eftermiddage om tirsdagen var også meget vellykkede, fordi deltagerne her kunne møde andre og netværke på en helt særlig måde, som er sværere at skabe rammerne om på en messe, fortæller Lykke Geisler Yakaboylu.

Det var første gang, at der var flere grønlandske sælgere end islandske, og leverandørerne har også fået et stort udbytte. Selv om nogle måske kommer fra samme by eller område, så har dagene givet dem mulighed for at netværke og blive inspireret af hinanden.

Og så viste Nuuk sig fra den pæne siden, hvor der to nætter i træk var en himmel fyldt med nordlys, som hører til et af argumenterne, der kan trække turister til landet.

Takker for hjælp

- Flere har været hos os og bedt os love, at vi vil gentage arrangementet om fire år, oplyser Lykke Geisler Yakaboylu, der glæder sig over den hjælp, som Colourful Nuuk og ti serviceøkonom-elever fra Qaqartoq ydede under det store arrangement.

- Vi er trætte, men glade og vil lige følge de sidste deltagere godt ud af byen, før vi kan slappe helt af efter en hektisk periode med planlægning og afvikling af det store arrangement, siger Visit Greenland-direktøren.

Evaluering

Alle deltagere vil senere få tilsendt en mail, hvor de skal evaluere dette års event.