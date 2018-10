Turistdirektør: Mørketid skal udnyttes

Jette Andersen Tirsdag, 02. oktober 2018 - 11:14

Turistmessen Vestnorden Travel Mart er i dag gået i gang i Akureyri, hvor de nationale turistråd fra Grønland, Færøerne og Island arbejder for at lokke turistoperatører til at målrette ture til de Vestnordiske lande.

Island havde sidste år 2,2 millioner turister fordelt over hele året. Sådan har det ikke altid været.

Indtil 2010 var der knap med kapacitet på Island, fordi alle turister kom i sommerperioden. Derfor besluttede regeringen at lave en kampagne for Island i vinterperioden.

- Over 60 procent af turisterne kom i sommersæsonen i juli og august. I dag er det sådan, at 65 procent kommer i lavsæsonen og 35 procent kommer i sommersæsonen, fortalte direktør for Visit Iceland, Inga Hlín Pálsdóttir på turistmessen.

Og det kan direktøren for Visit Greenland, Julia Pars, godt se fornuften i.

God ide

- Det er en rigtig god ide, at putte flere markedsføringskroner i at markedsføre Grønland om vinteren. For der er en voksende gruppe af turister, som fokuserer på den mørke himmel og gerne vil opleve polarnætterne med de stjerner, nordlys og sne, oplyser Julia Pars til Sermitsiaq.AG.

Grønland har desuden nogle ekstra elementer at tilbyde turisterne.

- Vi har oplevet de sidste to år, at turister kommer for at opleve vores juletid og opleve nytåret, som er meget specielt i Grønland, siger hun.

Bæredygtig turisme har i flere år været de vestnordiske landes motto. Og her kan det være en stor fordel at fordele turisttrykket over langt flere måneder på et år.

Billedtekst: Julia Pars under fremlæggelsen tidligere i morges. Foto: Jette Andersen.