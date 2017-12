Turistdirektør: DR jager en konflikt

Anledningen er et interview, hvor Lykke Geisler Yakaboylu fastslår, at Visit Greenland ikke har mulighed for at markedsføre julemanden i samme grad som Finland.

- Jeg er ikke blevet fejlciteret af DR, men jeg har været uforvarende om den vinkel, DR gerne vil have på historien, oplyser Lykke Yakaboylu til Sermitsiaq.AG.

- Jeg er ikke blevet oplyst, om hverken overskriften eller vinklen på historien. Jeg har udtalt mig om, hvilke investeringer andre lande har foretaget i forhold til at kommercialisere myten om julemanden i forhold til turisme, og at vi ikke kan hamle op med dette, men har naturligvis på intet tidspunkt udlagt det som om, at hele nationen var ved at opgive julemanden, eller at vi ikke er stolte af, at julemanden er forbundet til Grønland, siger turistdirektøren om historien, der straks skabte en debat på Sermitsiaq.AG, hvor flere indlæg var stærkt kritiske over for den grønlandske turistorganisation.

- Min oplevelse er at DR jager en konflikt mellem lande, som vi ikke ønsker at bidrage til, understreger hun.