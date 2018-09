Turist-guide: Her er de billigste og dyreste hovedstæder i Europa

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 20. september 2018 - 12:00

Websitet Wanderu har foretaget en undersøgelse, der placerer Reykjavik blandt den næstdyreste by sammenlignet med byer i hele Europa.

Øl skal drikkes i Kiev

Udregningen er lavet med baggrund i gennemsnitspriser for hotel, taxi, offentlig transport, mad, øl, kaffe og billetpriser til museer.

Er man glad for et glas øl, vil det næppe være Reykjavik, man skal tage til. Websitet giver som eksempel, at prisen for en enkelt øl i Island svarer til, at man kunne købe 12 øl i Kiev i Ukraine.

Et andet eksempel er, at prisen for en hotelovernatning i Reykjavik kan løbe op i 317 euro sammenlignet med Skopje, hvor prisen er 54 euro.

Billigste hovedstad

Den billigste hovedstad på Wanderus liste er netop Skopje, hovedstaden i Makedonien, der grænser op til Grækenland.

48 byer indgår i oversigten og København placerer sig på en 42. plads.