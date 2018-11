Turist-boom stiller nye krav

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 06. november 2018 - 11:36

Direktør i Visit Greenland Julie Pars kunne i sit indlæg på den nationale turismekonference i Nuuk afsløre, at forventningen er 110.000 turister årligt i 2030 mod 57.000 i 2017, når det gælder turister, der ankommer med fly. Derudover er der krydstogtturismen, der også er steget igennem de senere år.

Den store vækst rejser en lang række spørgsmål, som Julie Pars satte fingeren på i sit oplæg til de 135 deltagere fra hele landet.

Hvem skal vi invitere, og hvor mange kan vi magte, var to af de centrale spørgsmål, der blev vægtet op mod landets bæredygtighed, og det store fokus på at satse på adventure turister, der smider flest penge, når de gæster et land.

Skrækeksempel

Julie Pars trak skrækeksemplet Barcelona frem, en by i Spanien, som har oplevet en invasion af turister, der nu giver byen problemer, så man er gået i gang med at skulle indføre regler.

Et andet emne, som Julie Pars pegede på, var spørgsmålet om sikkerhed og kvalitet.

- I dag kan dårlig omtale være svær at styre og skade rigtig meget, sagde Julie Pars med tanke på de sociale medier og med henvisning til, at turistaktørerne skal tænke på at leve op til et vist kvalitetsniveau.

Efterlyser certificering

Julie Pars efterlyste i den forbindelse nye certificeringsordninger af turistprodukter, så kvaliteten af de produkter, man byder turisterne, lever op til de flotte markedsføringsbrochurer.

Hun pointerede, at det nødvendigvis ikke handler om at kunne tilbyde michelinstjerne-restauranter eller luksushoteller, men man skal helt lavpraktisk huske at svare på de spørgsmål, som gæsterne stiller.

- Adventure turisterne er ikke lig med ekstrem turister, fastslog Julie Pars, men pegede på, at netop denne målgruppe søgte fordybelse i den lokale kultur og hvor man gerne ville udforske naturen, som Grønland er så rig på.

- Ja, en adventure turist er ikke bange for at vaske op efter maden. De søger det autentiske, den lokale mad og vil gerne bidrage til de gode samtaler, forklarede Julie Pars, der illustrerede den mangfoldighed af tilbud, som kan lokke en adventure turist til Grønland.

Husk det unikke

Maliina Abelsen, kommerciel direktør i Air Greenland, slog til lyd for, at vi husker på, hvad der er unikt for Grønland.

- Vi må ikke glemme, at det er noget helt særligt, at vi eksempelvis kan hive en torsk op af havet, når man har lyst i stedet for at tænke på, at nu skal man i gang med at rense den, sagde Maliina Abelsen.

Hun oplyste, at flyselskabets irregularitet var den største udfordring, og hvor det var vigtigt, at man styrkede kommunikationen til turisterne, så frustrationerne over aflyste fly på grund af vejret blev minimeret.