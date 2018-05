Turismeprojekt: Nye hytter til 20 mio. kr.

Redaktionen Fredag, 18. maj 2018 - 18:00

Lige nu er Albatros Arctic Circle i gang med at opføre luksustelte ved indlandsisen på et område, som blev udlagt af kommunen for omkring 10 år siden. Det skriver avisen Sermitsiaq.

- Vi laver en camp, der hedder Greenland Gletscher camp, det ligger ved israndssøen omkring to kilometer fra Indlandsisen, oplyser direktør i Albatros Arctic Circle i Kangerlussuaq Jørgen Larsen.

15 overnattende gæster

Han fortæller, at 15 gæster kan overnatte samlet per døgn i denne sæson, som kører fra juni til slutningen af september. Den foreløbig teltcamp skal i fremtiden blive til et hytteområde, og der skal stå seks hytter klar i 2020.

- Meningen er, at vi skal have en hytteby deroppe, hvor gæsterne kan sidde og nyde naturen. Men nu starter vi i år med luksustelte, siger direktør Jørgen Larsen.

Albatros Arctic Circle har også et kig på nye udlagte områder ved Sugar Loaf og Russell Gletscher mellem Kangerlussuaq og indlandsisen.

Læs mere om de spændende planer i avisen Sermitsiaq, som du kan få digital adgang til herunder.

Avisen har desuden et 48 sider stort jubilæumstillæg i anledning af avisens 60 års jubilæum.