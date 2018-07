Turisme: Populær folder til turister genudkommet

Redaktionen Mandag, 09. juli 2018 - 17:56

Folderen, Greenland in Figures, der er en overskuelig introduktion til det grønlandske samfund foreligger nu i en ny og opdateret 2018-udgave.

Det meddeler Grønlands Statistik.

Grønlands Statistik oplyser desuden, at folderen i år udgives i et større format på 40 sider med opdateret og nyttig information om en lang række områder, som for eksempel sundhedsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.

Folderen henvender sig blandt andet til de mange turister, der hvert år besøger Grønland, samt til grønlændere, der har udenlandske gæster og kontakter og brug for at formidle viden om landet.

- I den situation er ‘Greenland in Figures’, der giver et nuanceret og sagligt billede af dagens Grønland, nyttig at have ved hånden, lyder det fra Grønlands Statistik.