Turisme: Ny aftale skal sikre interessen for Grønland

Redaktionen Tirsdag, 03. juli 2018 - 12:12

Air Iceland Connect og Visit Greenland har indgået en treårig aftale, hvor Air Iceland Connect har stillet billetter til en værdi af 100.000 kroner til rådighed for agenter og medier, mens de grønlandske nationale turistråd skal stå for at administrere og planlægge turene med aktiviteter og ophold for agenterne og mediefolkene for et tilsvarende beløb.

Det meddeler Visit Greenland i en pressemeddelelse.

Og det glæder Visit Greenlands direktør sig over: - Air Iceland Connect er en vigtig samarbejdspartner for Visit Greenland, idet selskabet er det ene af kun to flyselskaber, der flyver til og fra Grønland. Vi er glade for at have indgået en treårig aftale med dem, så vi kan fremme og øge turismen i Grønland, siger Julia Pars, der er Visit Greenlands administrerende direktør.

Island har positioneret sig som bindeleddet mellem Europa og Nordamerika. Det er også den eneste anden flyrute, der forbinder Grønland med resten af Verden udover Danmark. Ifølge Visit Greenland anser Air Iceland Connect også derfor aftalen med turistrådet som et vigtigt skridt i arbejdet med at udvikle turismen i Grønland.

- Grønland er et fokuspunkt for os, og det er grunden til, at Air Iceland Connect nu også er direkte til stede i Grønland i form af salgsrepræsentant Anika Krogh. Hendes rolle handler ikke kun om at øge salget til Grønland, men også om at få de lokale til at tage via Island, når de skal rejse ud i verden. Vi er glade for at have formaliseret det samarbejde med Visit Greenland, som vi har haft gennem årene, og vi ser frem til at fortsat at gøre vores til at udvikle turismen i Grønland, siger salgschef hos Air Iceland Connect Eva Björk Guðjónsdóttir.

Turismen eksploderede i Island for få år siden, og siden da har såvel turister som turismeaktører i Island ledt efter nye destinationer at udforske og bringe gæster hen. Grønland er, ifølge Visit Greenland, i stigende grad blevet en ‘add-on’ destination til Island, og for disse personer i nogle tilfælde faktisk blevet en destination, som bærer besøget i sig selv.

Aktører i Island såsom Icelandic Mountain Guides og Lax-A har også etableret lejre og baser i Grønland.