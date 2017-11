Turismen byder på nye muligheder for slædekuske

Det er Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi der i samarbejde med Visit Greenland i disse dage afholder et seminar i Kangerlussuaq med fokus på udvikling af hundeslædeturisme.

Antallet af slædehunde er faldet dramtisk de senere år. Alene i distrikt Sisimiut er det halveret i løbet af en 10-årig periode. Hundeslæder bruges stadig mindre til fangst.

Men turismen kan byde på nye muligheder for slædekudskene. På seminaret, hvor der er deltager fra hele landet, præsenteres eksempler fra andre lande.

- På Svalbard i Nordnorge er der flere meget store hundeslædefirmaer der udelukkende lever af at køre med turister, skriver departementet i en pressemeddelelse.

- Der udbydes ture fra få timer til flere dage – så der er lidt for enhver smag fra de korte lette ture til de lidt mere ekspeditionsagtige tilbud. I Island, Canada, Sverige og Finland ses også mange udbydere af hundeslædeoplevelser. Det er vældigt populære oplevelsesprodukter – og der er tilsyneladende stor efterspørgsel herpå.

Naalakkersuisoq ser derfor indenfor turismen stort potentiale for slædekuskene

- De grønlandske slædekudske har i min overbevisning en helt unik mulighed for at markedsføre et helt unik produkt – fordi hundeslædetraditionen trods alt stadig er levende, skriver han.

- En hundeslædetur i Grønland vil derfor have en helt unik autencitet der ikke ses mange andre steder.