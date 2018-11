Turisme: 11 anbefalinger til politikerne

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 15. november 2018 - 09:33

På den store turismekonference Towards More Tourism, hvor over 130 deltagere fra den grønlandske turist-industri deltog, blev der lavet en række anbefalinger til politikerne, som nu er overdraget til Naalakkersuisoq for Erhverv og Energi Aqqalu Jerimiassen.

- Vi er glade for at kunne præsentere og videregive de 11 anbefalinger på vegne af Grønlands turismeindustri. Anbefalingerne er lavet af et bredt felt af offentlige som private virksomheder og destinationsorganisationer, heriblandt mange som arbejder med turisme hver eneste dag, og derfor kommer anbefalingerne fra virkelighedens udfordringer og muligheder, siger Julia Pars, direktør i Visit Greenland, i en pressemeddelelse.

Konferencens deltagere som er kommet med 11 anbefalinger Filip Gielda

Sigtet med konferencen var at finde frem til, hvordan man sikrer en bæredygtig turismeudvikling med fokus på vækst, innovation og ansvarlig turisme.

Anbefalingerne:

Turisme erhvervet anbefaler, at der udvikles stærke sammenhængende turismestrategier på nationalt og regionalt niveau, der samlet set øger Grønlands konkurrenceevne som turismedestination. Der skal arbejdes struktureret og kontinuerligt på udvikling af helårsturisme med udgangspunkt i de forskellige regioner. Regelmæssig gennemgang af rammevilkår sammen med aktørerne og på tværs af ressortområder med henblik på positiv tilpasning. Bæredygtighed skal være en integreret del af kompetence- og erhvervsudviklingen herunder fx undervisning allerede på folkeskoleniveau og under videreuddannelse. Der skal fra nationalt hold sikres et certificeringssystem for kvalitet, sikkerhed og miljø, der passer til en grønlandsk kontekst. Sikre en smidigere adgang til nødvendig og kompetent arbejdskraft for turismeerhvervet gennem lovgivning. Ved øget fokus på udvikling af turismesektoren skal de nødvendige midler følge med til uddannelse- og kompetenceudvikling. Vi skal sikre i den offentlige infrastrukturplanlægning, at der indtænkes løsninger der både tilgodeser lokalbefolkningen og turister. Der skal etableres et nationalt netværk som kan sikre bedre og stærkere samarbejde på tværs af regionerne om at udvikle digitale services til turister. Kommunerne skal sikre etableringen og styrke den regionale marketing organisation (DMO) og den regionale turismestrategi. Det er nødvendigt at kommunikere, uddanne og engagere lokalbefolkningen i værdien af turisme. Det anbefales, at dette bliver en prioriteret indsats i de nationale og regionale turismestrategier.

Forankring

- Vi håber, at disse anbefalinger kan fungere som industriens input til den kommende nationale turismestrategi. Det er vigtigt, at strategien er forankret i aktørernes viden og erfaringer, og derfor kan løse de udfordringer branchen oplever, forklarer kommerciel direktør (CCO) i Air Greenland, Maliina Abelsen.