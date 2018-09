Turisme i Kangerlussuaq for 100 mio. kr.

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 20. september 2018 - 16:58

På et erhvervs- og turismeseminar i Qeqqata Kommunia i weekenden blev det fastslået, at kommunen omsætter for hele 136 millioner kroner og har 246 helsårsbeskæftigede inden for turisme. Af disse beløb og antal stillinger står Kangerlussuaq for 75 procent, fremgår det af en pressemeddelelse fra kommunen.

Stor betydning

- Det nu blevet endnu mere tydeligt for alle, hvor stor betydning

turismen har for hele Qeqqata Kommunia og hele Grønland, siger borgmester Malik Berthelsen, Sisimiut, der kæmper en indædt kamp for at bevare den store atlantlufthavn, selv om dens betydning bliver kraftigt reduceret, hvis Ilulissat og Nuuk får to nye 2.200 landingsbaner.

På konferencen, hvor såvel de to naalakkersuisut Aqqalu Jeremiassen og Simon Simonsen deltog, kom der flere forslag til, hvordan man kunne tiltrække turister i fremtiden.

Hvalmuseum i Maniitsoq

Et kommende hvalmuseum i Maniitsoq var et centralt emne, der blev overleveret til naalakersuisoq Aqqalu Jeremiassen og Selvstyrets kommende turismeplan.

Det vakte glæde, at Simon Simonsen, naalakkersuisoq for infrastruktur, bakkede op om Kangerlussuaq-lufthavnens fremtid. Simon Simonsen har tidligere meddelt, at man først vil tage stilling til lufthavnens fremtid, når den store lufthavnspakke er vedtaget i Inatsisartut.