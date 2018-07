Turisme-erhvervet ser store muligheder i verdensarv

Walter Turnowsky Onsdag, 04. juli 2018 - 09:34

Efter flere års målrettet indsats lykkedes det i weekenden at få godkendt området Aasivissuit-Nipisat som UNESCO Verdensarv.

Og den udnævnelse glæder ikke mindst turisme-erhvervet i området.

- Vi fra Arctic Circle Business, ser meget frem til at have UNESCO som en del af vores hverdag. I området kan man opleve Aasivissuit – Nipisat og the Big Arctic Five på samme område (mennesker, nordlys, is, hundeslæde og hvaler) hvilket vil udøve en meget stærk tiltrækningskraft til regionen, skriver direktør i Destination Arctic Circle, Juliane Henningsen i en pressemeddelelse.

Udnævnelsen til Verdensarv sker, fordi området har været et inuit-fangstområde i 4.500 år. Og det er den fortælling, som Juliane Henningsen mener, kan blive stærkt faktor i udviklingen af turismen.

- Aasivissuit-Nipisat optagelsen vil få en stor betydning for hvordan vi i fremtiden fortæller Grønlands tidligere og nuværende fangst- og fiskerihistorie.

Hun mener, at verdensarvs-området kan tiltrække forskellige målgrupper af turister. Adventureturister vil kunne udforske det store område i qajaq, umiaq, på hundeslæde og snescooter, fatbike, langrend, hiking, samt ekstrem løb.

- Området vil give adventureturismen et boost og en forstærket vinkel på det historiske, og vi vil derfor arbejde med at skulle få kurser og seminarer om hvordan vi fortæller historierne, og skabe nye produkter, som vil fremme turismen. Sarfannguit, Kangerlussuaq og Sisimiut vil få stor gavn af at vi nu er optaget.

Men også for de knap så eventyrlystne turister har området noget at tilbyde.

- Sisimiut og Kangerlussuaqs krydstogtsturister vil se frem til nye og spændende UNESCO-ture, specielt med ture til øen Nipisat, som er fyldt med arkæologiske minder, og UNESCO-bygden Sarfannguit.

- Sarfannguit vil blive det ultimative sted at møde the pioneering people, det er her man stadig lever af Aasivissuit-Nipisat områderne, og har derfor nu fået et stort potentiale, da Sarfannguit vil blive en kulturel oplevelse som vil kunne være banebrydende for turistens oplevelse, da der i Sarfannguit vil være muligt at vise over 4000 års fangstmetoder og områder, som stadig bruges den dag i dag.