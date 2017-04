Tupaarnaq på vej til international berømmelse

Det har været en hektisk uge for forfatter Mads Peter Nordbo.

Torsdag udkom hans bog 'Pigen uden hud' og med det fulgte avisartikler, anmeldelser og optræden i medier.

- Det har været mange opture, og enkelte nedture, siger forfatteren til Sermitsiaq.AG.

Flot salg

Der er endnu ingen officielle salgstal, men de første tilbagemeldinger er, at den allerede har solgt rigtig godt og andet oplæg er allerede på vej.

Men nok så væsentligt, så har de udenlandske forlag været vilde med bogen. Alene på baggrund af en oversættelse af de første 75 sider har 16 lande købt bogen. Flere af de store tyske forlag bød endda om kap.

- Det er stadig svært at forstå omfanget af det her. Sådan noget sker kun sjældent for en dansk bog, siger Mads Peter Nordbo.

Han har ikke nogen entydig forklaring på, hvorfor bogen i den grad hitter i den internationale forlagsbranche. Det har meget at gøre med at have held med at ramme plet på præcis det rigtige tidspunkt.

Nuuk som hovedperson

Og der, hvor han tilsyneladende har ramt en nerve er med de nærværende beskrivelser af Grønland og den overvældende natur.

- Jeg er så heldig at bo fantastiske land, og derfor kan jeg give læserne en fornemmelse af at komme helt tæt på den storslåede og barske natur, siger han.

- Nuuk er nærmest som en hovedperson i bogen.

Forlag begejstret over stærke Tupaarnaq

Den egentlig hovedperson er den danske journalist Matthew Cave, der flygter til Grønland efter en familietragedie. Her hvirvles han ind i en sag med blodige mord, hvor ofrene bliver sprættet op og tømt for indvolde - præcis som sæler.

Men en anden væsentlig person er 'Pigen uden hud', den unge grønlandske kvinde Tupaarnaq. Hun er som barn blevet udsat for seksuelle overgreb. Som 15-årige dræbte hun sin far på samme måde, som i de sager, som Matthew Cave er blevet indblandet i.

- Hendes krop er dækket af tatoveringer. Huden slidt af, da hun var barn. Hendes vilje stærk som fjeldene om Nuuk, lyder Mads Peter Nordbos egen beskrivelse af hende på hans hjemmeside.

Udover den arktiske natur, så er det især Tupaarnaq, der har gjort indtryk på forlæggerne over hele verden.

- De er vilde med hende, siger Mads Peter Nordbo.

Begejstringen er så stor, at de allerede har købt fortsættelsen af romanen, selvom den endnu ikke er skrevet. Mads Peter Nordbo har dog skrevet en synopsis og har hovedtrækkene af bogen i hovedet.

På vej til film?

Han ønsker endnu ikke at afsløre for meget om handlingen, men kan dog løfte sløret for, at Tupaarnaq får en større rolle i den.

- Hun kommer til at fylde mere. Man må jo vejre stemningen lidt, siger han med smil i stemmen.

En tredje roman er også allerede planlagt, og endda solgt til et enkelt land. Hvad den skal handle om, ved Mads Peter Nordlund endnu ikke, men mon ikke der bliver et gensyn med hovedpersonerne.

'Pigen uden hud' ligger allerede hos et stort agentur i Hollywood, så måske dukker Matthew Cave og Tupaarnaq op på det store lærred

.

I så fald kan Tupaarnaq i lighed med Lisbeth Salander, se frem til endnu større berømmelse. En sammenligning som Mads Peter Nordbo i øvrigt ikke er udelt begejstret for.