Tumit - et vigtigt indslusningsprojekt

Tilbuddet henvender sig til grønlændere, der inden for de seneste tre år er flyttet til Danmark. Tumit er en del af Det grønlandske Hus’ inklusionsindsats og er tænkt som et supplement til de allerede eksisterende tilbud.

Løbende optag

Deltagerne kan være med i projektet i op til seks måneder. Føler man, at ens tilværelse kører, så stopper man. Koordinator på projektet er Anne-Mette Harvig Hansen og Alex N. Andersen tolker. Projektet har tilknyttet en fast sagsbehandler fra Odense Kommune. Der kan være otte deltagere på holdet, som mødes hver tirsdag, og der er løbende optag.

Der er meget, der skal tages stilling til

Odense Kommune er stor. Det er ikke nemt at navigere rundt til alle de forskellige kontorer, som man skal i kontakt med, når man er ny i Danmark og ikke mindst kan det være svært at klare de forskellige digitale udfordringer: E-Boks, Jobnet, skat, for blot at nævne nogle af dem. Og får man ikke orden i det hele og får gjort, hvad man skal, risikerer man at blive sanktioneret, som det hedder. Det betyder, at der bliver skåret i de ydelser, som man ellers er berettiget til.

Koordinator Anne-Mette Hartvig Hansen er ikke i tvivl, når hun siger, at hjælpen skal komme, medens man er ny. En sidegevinst ved at deltage i Tumit er, at man får opbygget et netværk, som kan være meget værdifuldt.

Det er svært

Flere af deltagerne i Tumit lagde i samtaler med Sermitsiaq.AG ikke skjul på, at det kan være rigtig svært at komme fra Grønland til Danmark. 19-årige Manasse Noahsen fortæller:

- Jeg kom til Danmark for næsten to år siden. Boligproblemer gjorde, at jeg i en periode måtte bo på et forsorgshjem. Heldigvis har jeg nu fået en akutbolig. Forsorgshjemmet og Tumit har hjulpet mig.

- Jeg skal nu havde lært så meget dansk, at jeg kan komme tilbage til Nuuk og få en uddannelse som marine- og snescootermekaniker slutter en optimistisk Manasse Noahsen.

Har det godt i Grønland

Edel Lynge har været et år i Danmark. Kan heldigvis, når oplevelserne kommer lidt på afstand og tiden går, smile lidt af det hele. Som for eksempel at komme med en forsinket flyvemaskine til København og skulle videre til Aalborg. Maskinen til Aalborg nåede Edel Lynge ikke. Det er ikke bare sådan lige at købe en togbillet og finde ud af, hvornår toget kører og hvorfra, når danskkundskaberne er begrænsede.

- Så kan man godt føle sig som Palle alene i verden, som Edel Lynge udtrykker det og Edel Lynge er ikke tvivl, når hun siger:

Et godt råd

- I begyndelsen, var det spændende, men efterhånden som tiden går bliver det tungere og tungere, og skal jeg give folk I Grønland, som overvejer at flytte til Danmark, et godt råd, så skal de tænke sig godt om, for livet i Danmark kan være meget svært. Til slut i samtalen udtrykker Edel Lynge det meget kontant:

- Folk i Grønland ved ikke, hvor godt de har det.