Tuberkulose spreder sig i Sydgrønland

Walter Turnowsky Mandag, 16. juli 2018 - 08:53

Tuberkulose er et alvorligt problem i Sydgrønland. Siden 2014 har man diagnosticeret et højt antal af tilfælde af tuberkulose i området. Det fremgår af en pressemeddelelse fra sundhedsvæsenet.

- Tuberkulose smitter ved indånding af bakterien, det er derfor vigtigt med en god hygiejne og at blive undersøgt ved symptomer. Spredningen ved tæt kontakt går hurtigt videre til familie, venner, kolleger og andre medborgere. Det er derfor vigtigt, at man bliver undersøgt, hvis man selv oplever symptomer og at støtte andre i at blive undersøgt, hvis de har symptomer, skriver landslæge Henrik L. Hansen.

Om Tuberkulose Tuberkulose er en infektionssygdom forårsaget af bakterien Mycobacterium Tuberculosis. Sygdommen er en af de ti største dødsårsager verden over.

Bakterien slår sig fortrinsvis ned i lungerne, men kan sætte sig i alle organer inklusive knogler og

lymfeknuder. Det er kun lungetuberkulose, som er smittefarlig.

Tuberkulose i lungerne smitter ved, at en person med tuberkulose hoster eller spytter bakterierne op, hvorefter en anden indånder dem. Bakterierne bevæger sig i en meters afstand. En ud af ti udvikler aktiv tuberkulose efter at have været udsat for smitte. De sidste ni mærker ikke noget og de smitter heller ikke.

Hvis man drikker af samme flaske eller deler en cigaret/pibe er man i højrisiko for at blive smittet med Tuberkulose.

Kilde: Sundhedsvæsenet

Tallene for forekomster af tuberkulose i Grønland har været nedadgående fra1950erne til midt i 80érne. Forekomsten af tuberkulose er dog steget igen siden. På landsplan tendensen igen været faldende tendens siden 2010, men der er fortsat tale om meget høj forekomst set på verdensplan.

Ifølge ledende regionslæge i Kujataa Efa Olsen skal du opsøge læge, hvis du oplever hoste med slim i mere end tre uger, hoster blod op eller har åndenød.



- Tuberkulose er en sygdom, som skal tages alvorligt og det er meget vigtigt, at behandlingen igangsættes så hurtigt som muligt. Bakterien kan ikke tåle ultraviolet lys/ sollys og kan fjernes med varmt vand og sæbe. Det er derfor vigtigt at opretholde en god hygiejnisk levestandard, fortæller Efa Olsen.

Regionslægen forklarer videre, at der altid lægges et stort arbejde i at undersøge familie, venner og omgangskreds, når der foreligger et nyt tilfælde.



- Det er tvingende nødvendigt, at alle nærkontakter undersøges for sygdommen, som i sin yderste konsekvens kan være dødelig, fortæller den ledende regionslæge.