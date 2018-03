Walter Turnowsky Torsdag, 01. marts 2018 - 08:02

Borgmester i Avannaata Kommunia, Palle Jerimiassen (S) er stærkt fortørnet over en række udtalelser fra naalakkersuisoq for sociale anliggender, Sara Olsvig (IA).

Udtalelserne faldt i forlængelse af Sara Olsvigs besøg i Uummannaq, hvor hun talte med de borgere, der var blevet evakueret efter tsunamien sidste sommer. Hun kunne fortælle, at flere af de evakuerede fortsat har behov for hjælp i form af samtaler for at bearbejde katastrofen.



- Borgerne med behov for hjælp må henvende sig til deres respektive kommuner i deres byer og bygder og departementet vil fælge op, sagde Sara Olsvig (IA) til Qanorooq.



Føler sig udelukket

Men den slags skal hun slet ikke sige til pressen, men direkte til kommunen, mener Palle Jerimiassen (S).



- Hvorfor bringer Sara Olsvig ikke dette behov direkte videre til de berørte kommuner i stedet for gennem pressen? skriver borgmesteren i en pressemeddelelse.



Sara Olsvig (IA) udtaler faktisk ingen kritik af kommunerne i indslaget i Qanorooq, men forklarer alene, at borgerne skal henvende sig til kommunen og så vil kommunen i samarbejde med Naalakkersuisut sørge for hjælp. Men Palle Jerimiassen (S) mener, at kommunen helt blev udelukket fra besøget i Uummannaq.



- Vi har i forbindelse med Sara Olsvigs rejse til Uummannaq gjort os rejseklar, således at vi er med til møderne, lytte og være med. Desværre har vi ikke følt os velkommen til at være med på rejsen, siger han.



Valgkamp

Og borgmesteren går skridtet videre i sin kritik.



- Vi er ellers udemærket klar over, at der bliver udskrevet valg i år. Vi vil dog fra Avannaata Kommunia på det kraftigste opfordre til, at vi på trods af de tunge sager, vi arbejder med, arbejder direkte sammen og ikke bruger disse som valgoplæg, lyder bredsiden fra Siumut-borgmesteren.