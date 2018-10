Tsunami-ramte glæder sig over tildeling af boliger

Walter Turnowsky Tirsdag, 23. oktober 2018 - 11:37

24 familier fra Nuugaatsiaq og Illorsuit ved nu, hvor i Uummannaq de kommer til at bo. Torsdag i sidste uge blev der nemlig trukket lod om, hvem der skal have hvilke erstatningsboliger.

Departementet for boliger og infrastruktur besluttede, at sagen skulle afgøres på nuværende tidspunkt, da mange borgere var meget opsatte på at få at vide, hvor de kommer til at bo henne.

- Det vakte stor glæde, da borgerne kunne få at vide, hvilken af de kommende boliger der bliver deres, lyder meldingen fra departementet.

Det var advokat Gedion Jeremiassen foretog selve lodtrækningen.

Det er husstande, der var registreret i Nuugaatsiaq eller Illorsuit da tsunamien ramte, der har fået en erstatningsbolig enten i form af disse kommende ejerboliger eller i form af en lejebolig, hvis man i forvejen boede til leje.

Dette gælder dog kun for dem, der ikke selv har kunnet skaffe sig en bolig. De øvrige familier har fået et tilskud på 50.000 kroner til en ny bolig.