Her er truppen til De Panamerikanske Mesterskaber

Knud Fl. Larsen Fredag, 08. juni 2018 - 10:57

Under træningsopholdet i Spanien er de sidste brikker med hensyn til landsholdets sammensætning ved de Panamerikanske faldet på plads.

Holdet må desværre udvære den stærke forsvarsspiller Miki Duko Sørensen, der var ude for et meget ærgerligt uheld i landsholdets første træningskamp under opholdet i Spanien.

Det forreste korsbånd i den ene knæ blev revet over samtidig med, at nogle ledbånd blev beskadiget. Landsholdets fysioterapeut Berit Duus var med det samme klar over, at det var alvorligt. De bange anelser er nu blevet bekræftet. En ultralyd scanning har desværre bekræftet skadens omfang. Miki Duko Sørensen er ude de næste 10-12 måneder.

Holdet kommer dermed til at bestå af følgende 16 spillere:

Isak Olsen

Taatsiaq Villadsen

Lars Ole Lyberth

Aqqalu Ingemann

Lars Møller

Minik Dahl Høegh

Akutaaneq Kreutzmann

Angutimmarik Kreutzmann

Miki Heilmann

Nuka Heilmann

Eqalunnguaq Kristiansen

Andreas Lorentzen

Milan Olsen

Johannes Groth

Marco Geisler

Aqqalu Sandgreen

Trænerteamet har under De Panamerikansk Mesterskaber mulighed for at foretage tre udskiftninger i truppen.