Trump tror på Nato og er mere tilfreds efter topmøde

Ritzau Torsdag, 12. juli 2018 - 09:37

USA's præsident, Donald Trump, siger efter to dages topmøde, at han tror på Nato.

Han er nu mere tilfreds med, hvad andre Nato-lande er parat til at betale til forsvar.

Trump har på et ekstraordinært møde torsdag - uden for topmødets dagsorden - skærpet tonen over for alliancens øvrige medlemmer og krævet flere penge til forsvar.

- Nato er meget vigtigt. Men Nato hjælper Europa mere, end det hjælper os. siger Trump.

Han siger samtidig, at Nato-landene vil komme op på at bruge to procent af bruttonationalproduktet på forsvar og vil blive en meget effektiv forsvarsalliance.