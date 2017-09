Trump: Vi vil ødelægge Nordkorea hvis vi bliver truet

Hvis USA bliver truet af Nordkorea, har landet ikke andet valg end "fuldstændig at ødelægge Nordkorea".

- USA har stor styrke og tålmodighed, men hvis landet er tvunget til at forsvare sig selv eller sine allierede, vil vi ikke have andet valg end fuldstændig at ødelægge Nordkorea, siger USA's præsident, Donald Trump, i sin tale ved FN's årlige generalforsamling i New York tirsdag.

Det er Trumps hidtil skarpeste advarsel til Nordkorea, der gennem de seneste måneder har foretaget flere prøveaffyringer af langtrækkende raketter.

- USA er klar, villig og i stand til det, men forhåbentlig vil det ikke blive nødvendigt, siger Trump.

- Raketmanden er på en selvmordsmission for sig selv og sit regime, tilføjer den amerikanske præsident med henvisning til Nordkoreas leder, Kim Jong-un.

Trump betegner Nordkorea som et "fordærvet" regime, der udsulter millioner af sine egne borgere og holder utallige andre indespærret.

Den amerikanske præsident advarer i sin tale om, at "slyngelstater" udgør en trussel mod hele verden. Han nævner særligt Nordkorea og Iran i den sammenhæng.

Truslen fra Nordkorea gør det nødvendigt for det internationale samfund at arbejde sammen om at isolere Kim Jong-uns styre, indtil det stopper sin "fjendtlige" opførsel, siger Trump.

Det er hans første tale ved FN's årlige generalforsamling, siden han blev amerikansk præsident i januar.

/ritzau/