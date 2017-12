Trump til Nasa: Flyv astronauter til Månen og så til Mars

Den amerikanske præsident, Donald Trump, vil i et direktiv beordre USA's rumagentur, Nasa, til at sende amerikanske astronauter til Månen og senere til Mars.

Det oplyser præsidentens talsmand Hogan Gidley i en udtalelse ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge Donald Trump selv skal missionen til Månen danne grundlaget for turen til Mars.

Direktivet bliver underskrevet mandag ifølge nyhedsbureauet AP.

Præsidentens ambition om igen at få amerikanske astronauter til Månen er ikke ny. Det er direktivet til gengæld.

Turen kommer efter anbefaling fra det råd, der hedder National Space Council. Rådets formand er vicepræsident Mike Pence. Det består hovedsageligt af personer fra regeringen, efterretningstjenesterne og militæret.

Nasas direktør er også med i rådet, der oprindeligt blev oprettet i 1958 under et andet navn. Det blev siden nedlagt i 1993, men Donald Trumps regering har genskabt det i juni i år.

Ambitionen har tidligere vakt undren fra non-profit organisationen The Planetary Society, der arbejder for at fremme forskning i rummet.

Dens direktør, Casey Dreier, gav i oktober et interview til mediet Business Insider, hvori han efterlyste et formål med ambitionen om at tage til Månen.

- Mit spørgsmål er, med hvilket formål tager vi til Månen?

- Penge brugt på en base på Månen, er penge, du ikke kan bruge på en tur til Mars, sagde han i den forbindelse.

Ifølge Dreier er der flere gode grunde til at lande på Månen. Blandt andet kan astronauter undersøge vilkår for at udvinde ressourcer, samt teste hvordan man lever og arbejder på en fremmed planet.

Men han understreger, at hvis det endelige mål er Mars, vil en base på Månen udgøre en uvelkommen distraktion.

I så fald vil det være nemmere blot at tage direkte til Mars, siger Casey Dreier.

Ifølge Donald Trump vil direktivet gøre det muligt for USA at genfinde landets "stolte skæbne" i rummet.

/ritzau/