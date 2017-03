Trump og Løkke drøfter Grønland

For rullende kameraer udtrykte den amerikanske præsident Donald Trump begejstring for statsminister Lars Løkke Rasmussen, der i går blev modtaget i Det Ovale Værelse, som den fjerde europæiske statsleder efter Trumps administration har taget over.

- Det er godt at møde den danske statsminister. En 'wonderful man' (vidunderlig mand, red.), der gør et vidunderligt stykke arbejde, sagde præsidenten til den danske presse i Washington i forbindelse med mødet.

Inden mødet blev Løkke rådet til at holde sig til danske interesser som forsvarssamarbejde og sikkerhedspolitik.

Forhold i Grønland er vigtige

Blandt andre anbefalede politisk kommentator og tidligere forsvarsminister Hans Engell til TV2, at udviklingen i Arktis skulle prioriteres højt.

- Danmark har også en helt særlig fælles interesse med USA i kraft af rigsfællesskabet med Grønland, der fylder rigtig meget i amerikansk forsvar. Thulebasen er jo et vigtigt led i USA's strategiske atomforsvar, lød hans budskab.

Ifølge en udtalelse fra Det Hvide Hus, som flere danske medier citerer, blev emnet da også drøftet på det lukkende møde, der fulgte efter de to lederes optræden på TV.

- Statsministeren understregede sin intention om at presse på for en væsentlig stigning i forsvarsudgifterne i de kommende år. Samtidig blev Trump og Løkke enige om at fortsætte samarbejdet om at opretholde sikkerheden og stabiliteten i Østersøområdet og ved Arktis, lyder det ifølge de danske medier fra Det Hvide Hus.